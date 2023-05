Villa Paphos villa with 3 bedrooms for sale, ID-403 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Dieses brandneue Projekt am Meer befindet sich in hervorragender Lage an der Küste in einer unberührten Gegend zwischen dem Hafen von Paphos und dem malerischen Strand von Coral Bay. Diese Paphos-Immobilien sind nach höchsten Standards gebaut und verfügen über private Pools, große Bereiche mit angelegten Gärten, Grillplätze und große Veranden mit Wohnbereichen im Freien, moderne architektonische Designs mit modernster Technologiequalität, geräumigen Parkplätzen und vielem mehr.

Villa Typen: 3, 5 Schlafzimmer

Gesamtfläche: 450 m² - 638 m²

Grundstücksgröße: 315 qm - 523 qm

Preis: € 1.512.000 - € 3.760.000

Villa mit 5 Schlafzimmern - Gesamtfläche: 469 m², Grundstück 523 m², Preis: € 3.387.000

Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.