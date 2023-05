Villa 4-bedroom seafront villa for sale in Paphos | Taysmond beacjfront real estate in Cyprus

Diese exklusive Entwicklung grenzt an den spektakulären Akamas-Nationalpark und befindet sich in der Nähe der berühmten Sandstrände mit blauer Flagge in Coral Bay sowie anderer wichtiger Annehmlichkeiten wie Fünf-Sterne-Hotels, Restaurants und Bars. Das Design der Villen wurde von der mediterranen Architektur inspiriert und bietet komfortable Wohnbereiche, private Schwimmbäder und Balkone mit spektakulärem Blick auf das Mittelmeer und die berühmten Meereshöhlen.

Villa-Typen:

Gesamtfläche: 204 m²

Grundstücksgröße: 985 qm - 1068 qm

Preis: € 684.000 - € 728.000

Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.