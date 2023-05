Villa 3 bedroom beachfront villa for sale in Paphos | Taysmond waterfront real estate in Cyprus

Diese einzigartigen Strandimmobilien in Zypern bestehen aus Villen am Strand mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern, die in Paphos in der Nähe einer Vielzahl von Paphos ’ der beliebtesten Attraktionen und Annehmlichkeiten zum Verkauf stehen, wie das Touristengebiet Paphos, der Hafen und die Kings Avenue Mall. Die Villen bieten ein geräumiges Interieur und private Schwimmbäder auf großen Grundstücken. Ihre überlegenen Oberflächen, Spezifikationen und ihre einzigartige Lage bieten Elite-Käufern die Möglichkeit, das luxuriöse Leben im mediterranen Lebensstil Zyperns zu probieren. Diese wunderbaren Küstengrundstücke in Zypern sind dazu bestimmt, jedem Hausbesitzer, der den Höhepunkt des mediterranen Lebens erleben möchte, die ultimative Zuflucht zu bieten.

Villa-Typen:

Gesamtfläche: 171 m² - 589 m².

Grundstücksgröße: 200 qm - 1002 qm

Preis: € 700.000 - € 4.162.550

Villa mit 5 Schlafzimmern - Gesamtfläche: 536 m², Grundstück 884 m², Preis: € 4.162.500

Lieferung: Februar 2024

Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.