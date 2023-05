Villa New 6 bedroom villa for sale in Aphrodite Hills | Taysmond Golf Resort real estate in Cyprus

Villa Splendida .... ’ wo ruhiger Genuss eine Lebensweise ist. ’

In einer Klasse für sich, Villa Splendida, versteckt in einer ruhigen Ecke des Ostplateaus, wird das letzte Wort im Luxus sein, wenn der Bau im November 2021 abgeschlossen ist. ( Frühere Fertigstellung bei Bedarf verfügbar ).

Eine geräumige und elegante Auffahrt mit ausreichend Parkplätzen für mehrere Autos führt zum Hauptgrundstück. Ein separater Gehweg führt von der Auffahrt zum Eingang der Hauptvilla und zum prächtigen offenen Wohnbereich. Dieser Bereich verfügt über einen Doppelaspekt, der mit Kamin und raumhohen, breiten Glastüren ausgestattet ist. Dies macht den herrlichen Blick über die Terrassen zur Schlucht, zum Mittelmeer und zum Sonnenuntergang optimal.

Angrenzend an den Wohnraum befindet sich die maßgeschneiderte EMMEMI-Küche mit Solid-Core-Schränken, die mit Soft-Close-Türen und Schubladen ausgestattet sind. Es verfügt über vollständig integrierte Geräte, Corian-Arbeitsplatten und eine Unterkonterspüle. Italienisches Design IB Rubinetti, Armaturen und Armaturen vervollständigen diese spektakuläre Küche.

Eine kurze Treppe vom Wohnbereich entfernt befindet sich ein weiterer Eingang von der Auffahrt, der in einen großzügigen Flur führt, dessen Türen sich zu zwei Gästesuiten öffnen. Beide Suiten sind von guter Größe und verfügen über maßgeschneiderte Einbauschränke, Marmorfliesenböden und italienische Armaturen in ihren luxuriösen Badezimmern.

Im unteren Erdgeschoss befinden sich die Waschküche, der Weinkeller und der Serviceraum.

Im ersten Stock befinden sich zwei weitere spektakuläre Gästesuiten sowie eine liebenswürdige und elegante Suite mit Hauptschlafzimmer, die über einen begehbaren Ankleidebereich und ein fabelhaftes Luxusbadezimmer mit Badewanne verfügt, Dusche, zwei Waschbecken und WC. Ein Panoramafenster bietet einen Panoramablick über das Resort zum Mittelmeer. Riesige Schiebetüren sowohl von der Master Suite als auch vom angrenzenden Schlafzimmer führen zu einer großen überdachten Veranda mit spektakulärem Blick auf die Schlucht hinunter zum Meer und zum Sonnenuntergang.

Die obere Ebene ist als Heim-Fitnessstudio bezeichnet. Auf der Rückseite des Hauses befindet sich ein separates Studio mit privatem Zugang, das aus einem Schlafzimmer und einer Küchenzeile sowie einem eigenen Bad mit Dusche, Waschbecken und WC besteht.

Um ein Höchstmaß an luxuriöser Qualität zu gewährleisten, wurde der führende italienische Möbelhersteller Frigerio ausgewählt, um alle Räume im gesamten Splendida-Projekt zu dekorieren. Frigerio hat eine hochentwickelte Philosophie des Lebens und des Genusses des Hauses, wobei der Schwerpunkt auf dem Vergnügen liegt, in eine Umgebung einzutauchen, die sowohl Klasse als auch Eleganz widerspiegelt.

Fußbodenheizung und Klimaanlage sind in allen Räumlichkeiten vorhanden und verfügen über Telefonstellen im Wohnbereich, in der Küche und in allen Schlafzimmern. WLAN in der gesamten Unterkunft sowie doppelte Steckdosen und Zweiwegeschalter sind Standard.

Es ist ein Sicherheitsalarmsystem, ein Innen- / Außen-Soundsystem mit versteckten Lautsprechern und eine Hausautomation vorgesehen.

Draußen werden die Gärten fachmännisch angelegt, um die Höhen optimal zu nutzen. Rund um die Villa gibt es eine Reihe von überdachten und unbedeckten Sitzbereichen. Die weitläufige Poolterrasse mit herrlichem Blick auf Schlucht, Meer und Sonnenuntergang umgibt den 5 x 10 m großen Pool.

Aphrodite Hills ist ein Weltklasse-Reiseziel auf der atemberaubenden Insel Zypern, wo die Gäste ein ganzheitliches Erlebnis in den Annehmlichkeiten genießen können: Ein 18-Loch-Golfplatz der PGA National Championship, Fünf-Sterne-Hotel, Retreat Spa, Tennisakademie, Fußballakademie, Einzelhandels- und Esskomplex, Naturpfade, Wanderwege, Reitställe und Strandclub.