Wohnanlage New apartment with 2 bedrooms for sale in Aphrodite Hills Golf Resort, ID-MA12 | Taysmond property sales in Cyprus

Die luxuriösen Dionysos Greens Apartments bieten ein erstklassiges Wohnerlebnis im Herzen des Aphrodite Hills Resort. Mit Schwerpunkt auf geräumigen Wohnräumen bieten diese Apartments eine Reihe von Merkmalen und Oberflächen, die Sie beeindrucken werden. Jedes der dreistöckigen Gebäude beherbergt nur 6 Häuser, die ein Gefühl von Privatsphäre und Exklusivität bieten.

Die Innenräume dieser Häuser sind mit Blick auf Raffinesse und Stil gestaltet und bieten ein Höchstmaß an Luxusleben. Die großen Empfangsräume und Schlafzimmer sind gut ausgestattet und verfügen über die besten Kücheneinheiten im italienischen Stil mit erstklassigen Geräten. Die verschwenderischen Crema Royal Marble-Badezimmer sind ein wahres Beweis für die Liebe zum Detail, die in die Gestaltung dieser Häuser eingegangen ist, während der schöne Marmor- oder Parkettboden durchgehend ist, In Kombination mit dem verdeckten Doppelklimatisierungs- / Heizsystem sorgt das ganze Jahr über ein komfortables Wohnumfeld.

Die Apartments im Erdgeschoss sind von malerischen Gärten umgeben, während die Apartments auf den oberen Ebenen einen geräumigen Balkon mit atemberaubendem Blick über den großen Freiform-Gemeinschaftspool, die Golfakademie und das Mittelmeer genießen. Die Eigentümer der Apartments und ihre Gäste haben exklusiven Zugang zu den wunderschön angelegten Gärten und dem einladenden Pool, der eine ruhige und ruhige Oase im geschäftigen Resort bietet.

Mit einer erstklassigen Lage direkt neben dem PGA National Cyprus Golf Course und nur wenige Gehminuten von einer Reihe von Annehmlichkeiten und Einrichtungen entfernt, darunter die Tennis- und Fußballakademien, das Retreat Spa, Bars, In Restaurants und Geschäften ist Dionysos Greens der Inbegriff eines mediterranen Lebensstils. Egal, ob Sie dauerhaft hier wohnen oder ein Ferienhaus suchen, diese Apartments übertreffen mit Sicherheit Ihre Erwartungen und bieten ein Höchstmaß an luxuriösem Wohnen.

Der Preis ist abzüglich Mehrwertsteuer.