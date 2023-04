Villa in Minthis Resortwith an area of 210 sq.m.

Tsada, Cyprus

Eine markante Glasbrücke führt Sie zu Ihrer Haustür in Amalthia, einer wunderschön hellen Villa mit Fenstern mit voller Höhe und zwei Aspekten. Die geräumige Master-Suite im Erdgeschoss verfügt über einen stilvollen begehbaren Kleiderschrank. Ein Esshof im Freien öffnet sich zur Terrasse am Pool. Diese Unterkunft ist Teil eines luxuriösen Lifestyle-Wohnresorts, das viele Vorteile und erstklassige Einrichtungen bietet, darunter: 18-Loch-Golfplatz mit modernem Clubhaus, Ziel Wellness Spa, Sportplatz, Hotelunterkunft, ein zentraler Platz mit Restaurants und Boutiquen. In seinem Herzen geht es bei Minthis um Bereicherung; Der zeitlose Geist der Landschaft bietet wahren Flucht, wobei Zeit ein Schatz ist, der aufgeladen und wieder verbunden werden muss. Die wegweisende Architektur ist lichtdurchflutet und anregend und soll seelenrührende Panoramen einrahmen und die Bewohner mit der raffinierten Einfachheit eines authentischen zyprischen Lebens verbinden. Minthis ruht in atemberaubender Lage auf einem Hügel mit Blick auf charmante Dörfer, majestätische Berge und Weinberge unter einem endlosen Himmel und definiert das ganzheitliche Leben neu. In diesem Wohnort, umgeben von Kräuterduft und Panoramablick, ist jedes Haus ein Meisterwerk, jeder Atemzug ist erholsam und jeder Moment ist wunderschön. Füllen Sie Ihre Stunden tagsüber mit Abenteuern, vom Golf, Mountainbiken, Reiten bis zu den Naturpfaden, kaufen Sie ein und knüpfen Sie Kontakte in The Plaateia oder tauchen Sie ein in die Ruhe des Hügels, wo anspruchsvolle Wellnesseinrichtungen und friedliche Wege Sie auf eine andere Ebene des Wohlbefindens bringen. Trinken Sie nachts lokalen Wein, um Musik zu leben, und verlieren Sie sich in der Samtplane des Himmels, die mit unendlichen Sternen besetzt ist. Tauchen Sie ein in die Schönheit des Lebens in Minthis.