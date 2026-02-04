Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Paschalik Tanger, Morocco

1 immobilienobjekt total found
Villa in Tanger, Morocco
Villa
Tanger, Morocco
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Immobilienangaben in Paschalik Tanger, Morocco

