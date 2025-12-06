Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Zabljak, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
A holiday house of 140 m² is for sale, located in a fantastic location in Žabljak, just 3 mi…
$244,555
