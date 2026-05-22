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Wohnungen mit Garage in Zabljak, Montenegro

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Zu verkaufen ist eine gemütliche, sonnige Drei-Zimmer-Wohnung von 81 m2, befindet sich im 6.…
$220,946
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