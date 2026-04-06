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Eigentumswohnungen in Gemeinde Žabljak, Montenegro

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Condo 3 zimmer in Borje, Montenegro
Condo 3 zimmer
Borje, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 2
Betriebs Consulting in Zabljak Angebot zum Verkauf Fertig-Geschäft - ein Komplex von Häusern…
$322,192
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