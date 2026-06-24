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Wohnungen mit Garage in Gemeinde Žabljak, Montenegro

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Zabljak
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen ist eine funktionale 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 46 m2 mit einem Parkplatz…
$138,224
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Zu verkaufen ist eine gemütliche, sonnige Drei-Zimmer-Wohnung von 81 m2, befindet sich im 6.…
$218,796
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Žabljak

1 Zimmer
2 Zimmer

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