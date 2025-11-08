Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Ulcinj
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Ulcinj, Montenegro

1 Zimmer
48
2 Zimmer
17
3 Zimmer
6
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Klare Dokumente, 1/1, ohne Umstände und Einschränkungen. Gebäude und Lage: Die Wohnung befi…
$201,848
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines Wohnhauses ohne Aufzug, auf der Veliše Mugoše St…
$216,012
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Zum Verkauf eine modern ausgestattete Einzimmerwohnung von 52 m2 in City Kvart, Podgorica. D…
$194,765
