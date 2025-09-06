Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Garage

Studio-Wohnungen mit Garage in Tivat, Montenegro

2 immobilienobjekte total found
Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Fläche: 54 m2 (49 m2 + 5 m2 Terrasse)Badezimmer: 1GarageStudio-Wohnung mit Panoramablick auf…
$549,386
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Studio in Tivat, Montenegro
Studio
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Fläche: 50 m2Badezimmer: 1GaragenplatzModerne Studiowohnung im Mistral-Gebäude, das Teil des…
$475,422
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen