Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Tivat, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Exklusives Duplex-Apartment in Porto MontenegroSchlüsselmerkmale:• Geräumiger zweistufiger D…
$1,42M
MwSt.
