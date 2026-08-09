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Mehrstöckige Wohnungen mit Swimmingpool in Tivat, Montenegro

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Fläche: 152 m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2GaragenplatzGeräumige Duplex-Wohnung mit Yachthafe…
$1,14M
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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