  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Bergblick

Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Tivat, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Wir bieten eine zweistöckige Wohnung in der Endphase des Baus mit einer Fläche von 126 Quadr…
$502,205
