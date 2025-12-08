Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Sveti Stefan
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Sveti Stefan, Montenegro

Villa 7 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 7 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Exklusive Villa mit Meerblick in Blizikuće, Sveti StefanImmobilienübersicht:Villa Größe: 496…
$3,34M
