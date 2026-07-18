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Monatliche Miete für Zweifamilienhäuser mit Garage in Sveti Stefan, Montenegro

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2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Stockwerk 2
Eine riesige und einzigartige Duplex-Wohnung auf zwei Etagen steht in der ruhigen und attrak…
$17,160
pro Monat
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Stockwerk 2
Eine einzigartige Duplex-Wohnung auf zwei Etagen wird in der friedlichen und attraktiven Sie…
$4,004
pro Monat
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