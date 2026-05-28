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Wohnung mit Garten kaufen in Sutomore, Montenegro

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1 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2
Diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung von 55,52 m2, befindet sich im zweiten Stock eines modernen …
$148,462
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
Diese schöne Drei-Zimmer-Wohnung von 63,55 m2, befindet sich im dritten Stock eines modernen…
$262,296
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