Villen am Meer in Stari Bar, Montenegro

2 immobilienobjekte total found
Villa in 18, Montenegro
Villa
18, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Eine neue Villa zum Verkauf in Montenegro, in den Vororten von Bara. Zum Stadtzentrum ca. 10…
$351,652
Villa in Stari Bar, Montenegro
Villa
Stari Bar, Montenegro
Neue Villa zum Verkauf in der Gegend von Old Bar. Die moderne Villa mit feinem Finish bef…
$361,945
