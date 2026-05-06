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Häuser mit Garage in Spuz, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Spuz, Montenegro
Haus 4 zimmer
Spuz, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
legalisiertes Haus von 145m2 ist zu verkaufen, mit einem zusätzlichen Hilfsgebäude (Garage) …
$180,923
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