  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Rožaje
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Gemeinde Rožaje, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Villa in Ibarac, Montenegro
Villa
Ibarac, Montenegro
Fläche 20 000 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Grundstück mit 20.000 m2, in der Nähe der Straße und in der …
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Gemeinde Rožaje, Montenegro

