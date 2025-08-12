Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Petrovac, Montenegro

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 5
Immobilien, MontenegroEine schön eingerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem atemberaubenden…
$1,165
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 5
Immobilien, MontenegroGeräumige und voll möblierte Drei-Zimmer-Wohnung von 136 m2 mit herrli…
$1,864
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
