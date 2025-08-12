Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Terrasse

Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Petrovac, Montenegro

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/3
ID 2441 Duplex-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und Meerblick zu verkaufen Stadt: Petrovac…
$167,592
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Peters Group Real Estate
Sprachen
English, Русский, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen