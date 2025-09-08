Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen mit Garage in Petrovac, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
Condo 2 zimmer in Petrovac, Montenegro
Condo 2 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Etagenzahl 5
$112,318
Condo in Petrovac, Montenegro
Condo
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 3
Preis auf Anfrage
Condo in Petrovac, Montenegro
Condo
Petrovac, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/5
$159,599
