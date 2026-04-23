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Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Gemeinde Cetinje, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Obzovica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obzovica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2
Eine voll möblierte, brandneue Wohnung ist für langfristige Miete in der Nachbarschaft Lazi,…
$639
pro Monat
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Immobilienangaben in Gemeinde Cetinje, Montenegro

mit Garten
mit Bergblick
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