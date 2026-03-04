Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Cetinje
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Gemeinde Cetinje, Montenegro

gewerbeimmobilien
3
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 96 m² in Cetinje, Montenegro
Restaurant, Café 96 m²
Cetinje, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 96 m²
Voll möbliertes und ausgestattetes Restaurant zum Verkauf in attraktiver Lage in Rijeka Crno…
$304,075
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen