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Wohnung mit Garten kaufen in Gemeinde Nikšić, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 9 Schlafzimmer in Put pored Bistrice III, Montenegro
Wohnung 9 Schlafzimmer
Put pored Bistrice III, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 507 m²
Stockwerk 4
Dieses atemberaubende Anwesen bietet eine unvergleichliche Gelegenheit, eine luxuriöse Villa…
$1,74M
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Immobilienangaben in Gemeinde Nikšić, Montenegro

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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