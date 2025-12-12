Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Medinski Krs
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Medinski Krs, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in M 1, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
M 1, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 3/5
Helle und stilvolle Wohnung in einem modernen Komplex mit einem Pool, in einem ruhigen obere…
$157,292
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Medinski Krs, Montenegro

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen