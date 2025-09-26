Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kotor
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Kotor, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Kotor, Montenegro
Villa 5 zimmer
Kotor, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/2
Hausfläche - 450 m2Grundstücksfläche – 1.700 m2.Haus mit einem großen Grundstück mit Blick a…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen