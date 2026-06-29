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Villen mit Bergblick kaufen in Kotor, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Kotor, Montenegro
Villa 6 zimmer
Kotor, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Pool in KrimoviceVilla Fläche von 300 qmDas Grundstück ist 550 qm.Die Etagen sind …
$531,308
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