  Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kotor
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Kotor, Montenegro

4 immobilienobjekte total found
Villa in Kotor, Montenegro
Villa
Kotor, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
$495,766
Villa in Kotor, Montenegro
Villa
Kotor, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Ein schönes Steinhaus in einem typischen Montenegrin mediterranen Dorf von Zagora, weg von d…
$467,939
Villa in Kotor, Montenegro
Villa
Kotor, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Luxus-Stein-Villa im ruhigen Küstendorf Prchan mit einem herrli…
$1,58M
Villa in Kotor, Montenegro
Villa
Kotor, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Eine luxuriöse 6-stöckige Villa auf 3 Etagen, im atemberaubenden Kotorsky Golf. Eine schöne …
$904,800
