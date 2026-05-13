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Kurzzeitvermietung für wohnungen mit Bergblick in Gemeinde Kotor, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Bucht von Kotor, in der schönen Stadt Kotor, Nachbarschaft Dobrota, bieten wir…
$1,395
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Immobilienangaben in Gemeinde Kotor, Montenegro

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