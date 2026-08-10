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Monatliche Miete für wohnungen mit Garage in Gemeinde Kotor, Montenegro

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Dobrota
9
Skaljari
3
Kavac
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Skaljari, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Skaljari, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 3
Langfristige Miete einer Wohnung mit drei Schlafzimmern — Škaljari, KotorEine geräumige und …
$2,312
pro Monat
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Immobilienangaben in Gemeinde Kotor, Montenegro

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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