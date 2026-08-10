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in Gemeinde Kotor, Montenegro

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Residenz 7 200 m² in Kotor, Montenegro
Residenz 7 200 m²
Kotor, Montenegro
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 7 200 m²
Etagenzahl 3
Im ruhigen Dorf Ukropci gelegen, verbindet dieses einzigartige Retreat-Anwesen authentische …
$2,25M
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