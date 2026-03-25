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Business zum Verkauf in Gemeinde Kotor, Montenegro

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Fertiges Geschäft 1 630 m² in Stoliv, Montenegro
Fertiges Geschäft 1 630 m²
Stoliv, Montenegro
Schlafräume 28
Anzahl der Badezimmer 28
Fläche 1 630 m²
Etagenzahl 5
Hotel zum Verkauf in Stoliv, Boko-Kotor Bay. Das Gebiet des Hotels ist 1630 m2 + 1000 m2 Par…
$4,75M
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