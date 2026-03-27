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Villen am Meer in Kostanjica, Montenegro

5 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Kostanjica, Montenegro
Villa 6 zimmer
Kostanjica, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Villa with panoramic seaview in a gated community near waterfront in the Bay of Kotor.The vi…
$940,580
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Villa in Geshtenja, Montenegro
Villa
Geshtenja, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Standort: s. Kostanjica Villa Fläche: 350 + 74 m2 Grundstücksfläche: 800 m2 Schlafzimmer: 6 …
$1,10M
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Villa in Geshtenja, Montenegro
Villa
Geshtenja, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Die Villa befindet sich in einem Hüttenkomplex auf der ersten Linie. Der Komplex verfügt übe…
$803,298
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AuraAura
Villa in Kostanjica, Montenegro
Villa
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 532 m²
Stockwerk 4
Entdecken Sie Ihren exklusiven Rückzug in dieser atemberaubenden Villa am Meer im malerische…
$3,72M
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Villa 5 zimmer in Kostanjica, Montenegro
Villa 5 zimmer
Kostanjica, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
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$860,328
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