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Wohnungen am Meer in Kostanjica, Montenegro

2 Zimmer
7
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geshtenja, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geshtenja, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Wir präsentieren Ihnen eine wunderbare Wohnung mit 2 Schlafzimmern und einem eigenen Innenho…
$300,514
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geshtenja, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geshtenja, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Die Wohnung mit eigenem Pool befindet sich in einem Komplex im Dorf Kostanitsa am Ufer der B…
$531,679
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Kotor, Kostanjica, exklusive Zwei-Zimmer-Wohnung, in einem Wohnkomplex im mediterranen Stil …
$397,911
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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