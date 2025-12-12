Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kosljun
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kosljun, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in M 10, Montenegro
Wohnung
M 10, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 1/2
Schönes Studio von 21 m2, befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit niedrigem Risik…
$92,546
Immobilienangaben in Kosljun, Montenegro

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
