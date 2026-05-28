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Häuser in der Nähe des Golfclubs in Kolasin, Montenegro

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2 immobilienobjekte total found
Chalet 3 zimmer in Kolasin, Montenegro
Premium Premium
Chalet 3 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
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Mini Condos
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Haus 2 zimmer in Kolasin, Montenegro
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Haus 2 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
🏡 Huis te koop naast skiresort — slechts 139.000€! Een geweldige kans om een nieuw huis v…
$167,590
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