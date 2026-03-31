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Business zum Verkauf in Gemeinde Kolašin, Montenegro

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Fertiges Geschäft in Babljak, Montenegro
Fertiges Geschäft
Babljak, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 100
Etagenzahl 4
Kolašin 1600 ist das höchste Montenegrin Resort, das sich im südlichen Teil des Belasica-Geb…
$289,714
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Fertiges Geschäft 45 m² in Drpe, Montenegro
Fertiges Geschäft 45 m²
Drpe, Montenegro
Schlafräume 133
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 7
Wir bringen Ihnen ein 5-Sterne-Hotel im Zentrum von Kolasin. SPA und Wellnesscenter, Geschäf…
$289,714
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Fertiges Geschäft 45 m² in Gemeinde Kolašin, Montenegro
Fertiges Geschäft 45 m²
Gemeinde Kolašin, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Das neue 4-Sterne-Hotel Bjelasica 1450 befindet sich auf dem gleichnamigen Berg und neben de…
$289,714
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