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Haus mit Garten kaufen in Igalo, Montenegro

villen
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3 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Igalo, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Igalo, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 2
Dieses charmante Steinhaus befindet sich in der malerischen Stadt Igalo, Herceg Novi und bie…
$255,777
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Haus 4 Schlafzimmer in Igalo, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Igalo, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 5
Wir bieten Ihnen eine schöne Wohnung zum Verkauf in Igalo, Herceg Novi, perfekt zum Wohnen o…
$441,797
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Haus 11 Schlafzimmer in Igalo, Montenegro
Haus 11 Schlafzimmer
Igalo, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige und voll möblierte Haus stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit zum Wohnen…
$871,967
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