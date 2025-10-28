Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Häuser mit Meerblick in Herceg Novi, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
4-Schlafzimmer-Villa in Baosici, Montenegro
4-Schlafzimmer-Villa
Baosici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,662
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Haus 3 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,282
pro Monat
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$816
pro Monat
