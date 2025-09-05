Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garage

Penthäuser mit Garage in Herceg Novi, Montenegro

Penthouse Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Penthouse in Herceg Novi, Montenegro
Penthouse
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
First Realty
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Penthouse in Kumbor, Montenegro
Penthouse
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 611 m²
Luxuriöse möblierte Drei-Zimmer-Duplex-Penthouse in Marina Siedlung, Portonovi.Die erste Ebe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen