  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Bergblick

Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Herceg Novi, Montenegro

2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Bijela, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Bijela, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Bijela Siedlung. Die Innenfläche der …
$250,155
Immobilienagentur
First Realty
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 334 m²
Fläche: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 6Badezimmer: 2Garage: 38 m2Duplex Wo…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
