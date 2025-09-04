Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Garage

Mehrstöckige Wohnungen mit Garage in Herceg Novi, Montenegro

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 334 m²
Fläche: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 6Badezimmer: 2Garage: 38 m2Duplex Wo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Baosici, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Baosici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Well priced property ideally suited for investment and upmarket holiday letting has come ont…
$363,093
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen