Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Langfristige Vermietung
  5. Hotel

Langfristige Miete von Hotels in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Hotel 67 m² in Lustica, Montenegro
Hotel 67 m²
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Dieses 67,41 m2 große Luxus-Apartment in der renommierten Viertel Horizon von Luštica Bay bi…
$802,940
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen