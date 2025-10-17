Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Baosici, Montenegro
Gewerbefläche
Baosici, Montenegro
Izdaje se prostran poslovni prostor, ukupne povrsine 1150m2, na izuzetnoj lokaciji u Baosici…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Hotel 67 m² in Lustica, Montenegro
Hotel 67 m²
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Dieses 67,41 m2 große Luxus-Apartment in der renommierten Viertel Horizon von Luštica Bay bi…
$802,940
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen