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Langzeitmiete von Villen in Zeta Municipality, Montenegro

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Golubovci, Montenegro
Villa
Golubovci, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Ein wunderschön gepflegtes und komplett eingerichtetes 160 m2 großes Haus zur Miete in Zeta,…
$1,156
pro Monat
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Villa in , Montenegro
Villa
, Montenegro
Fläche 450 m²
A newly built 450 m² warehouse located in Zeta, situated on a 2,000 m² plot of land, is now …
$2,318
pro Monat
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Villa in , Montenegro
Villa
, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Eine luxuriöse Villa zu vermieten, mit einer Fläche von 330 m2 auf einem Grundstück von 1.80…
$3,476
pro Monat
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Mazur EstateMazur Estate
Villa in , Montenegro
Villa
, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 450 m²
Ein neu gebautes 450 m2 großes Lager in Zeta, auf einem 2.000 m2 Grundstück gelegen, ist jet…
$2,318
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Villa in , Montenegro
Villa
, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
A luxurious villa for rent, with an area of 330 m² on a plot of 1,800 m². It features a 9x4 …
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