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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Dobrota, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in , Montenegro
Studio 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 6
Ein möbliertes Studio-Apartment zum Verkauf in der modernen Der Hauskomplex in Kotor, Monten…
$171,736
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